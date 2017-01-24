Liberty завершила приобретение Формулы-1

Американская компания Liberty объявила о завершении выкупа Формулы-1. Руководителем серии официально назначен Чейз Кэри, который ранее был председателем Ф-1. Берни Экклстоун уже объявил о своём уходе с руководящего поста.
«Я рад получить роль руководителя. У Ф-1 большой потенциал с множеством нетронутых возможностей. Я рад поблагодарить Берни за лидерство на протяжении всех этих лет. Спорт стал таким, каков он сегодня, благодаря ему и команде руководителей, которую он возглавлял. И он всегда будет частью семьи Ф-1», — цитирует Кэри пресс-релиз команды.