Оруджев — о штрафе Магнуссена за аварию с Сарджентом: не понимаю. Что ему, испариться?

Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев прокомментировал столкновение Кевина Магнуссена и Логана Сарджента на минувшем этапе Формулы-1 в Майами (США).

«Как по мне, то вина только на Логане. У него соперник уже на половину корпуса внутри поворота. Почему вина Кевина, я не понимаю. Что ему, испариться? Там же поворот почти в пол, и Логан явно знал, что Кевин перекрещивает траектории — логично, что внутри, скорее всего, будет машина.

Лет 15 назад было правило: кто внутри, тот и прав. Сейчас руководствуются тем, что если машина в базе, то надо оставить ей место. Но в этот уикенд стюарды руководствовались совсем странными правилами: то наказывают за мелочь, то на что-то серьёзное закрывают глаза. Я не стюард, я за них не могу ничего говорить. Но мой взгляд такой: если уж решили, что место надо оставлять, то к Кевину вопросов быть не может», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».