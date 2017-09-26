В «Торо Россо» подтвердили замену Квята на Гасли в Малайзии

Команда «Торо Россо» в официальном пресс-релизе подтвердила, что на Гран-при Малайзии пилот молодёжной программы «Ред Булл» Пьер Гасли сменит российского пилота Даниила Квята. При этом отмечается, что команда не прощается с Квятом, который остаётся «членом семьи «Ред Булл». В пресс-релизе однако не указывается, сколько гонок в «Торо Россо» до конца сезона проведёт Гасли.



Ранее в СМИ появилась информация, что Квят вернётся за руль болида «Торо Россо» на Гран-при США, поскольку у Гасли на этот период запланирована гонка в Супер Формуле.

Гасли: сделаю всё возможное, чтобы хорошо выступить в составе «Торо Россо»