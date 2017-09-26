Гасли: сделаю всё возможное, чтобы хорошо выступить в составе «Торо Россо»

Французский гонщик Пьер Гасли прокомментировал известие о том, что на Гран-при Малайзии он заменит в составе «Торо Россо» Даниила Квята.



«Я бы хотел поблагодарить каждого, кто помог мне получить этот шанс в моей гоночной карьере, а особенно „Ред Булл“, доктора Хельмута Марко и „Торо Россо“. Это отличная возможность для меня. Я чувствую, что максимально готов, я готовился ко всему в роли третьего пилота „Ред Булл“ в этом году. Я сделаю всё возможное, чтобы хорошо выступить в составе „Торо Россо“ в ближайших гонках», — приводит слова Гасли пресс-служба итальянской команды.