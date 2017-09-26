Тост: Квят не показал свой истинный потенциал в этом году

Руководитель «Торо Россо» Франц Тост прокомментировал решение боссов «Ред Булл» о замене Даниила Квята на Пьера Гасли на Гран-при Малайзии.



«Команда «Торо Россо» была создана «Ред Булл» для того, чтобы приводить молодых пилотов из своей молодёжной программы в Формулу-1. И это то, чем мы занимаемся, предоставляя Пьеру этот шанс. Он следующий в очереди «Ред Булл» на этот шанс. Он показал, что заслуживает этого, завоевав титул в GP2 в 2016 году и будучи очень конкурентоспособным в Супер Формуле в этом году. У него есть шанс завоевать титул в японской серии, где он всего на пол-очка отстаёт от лидера.



Смена пилота позволит нам иметь больше информации при приёме решения относительно выбора гонщиков на 2018 год. По ряду причин, некоторые из которых связаны с техническими проблемами, но другие — с его собственными ошибками, Даниил Квят пока не продемонстрировал своё истинный потенциал в этом году. Поэтому мы отстраним его от выступлений в последующих гонках, что даст нам возможность оценить Пьера на трассе в формате гоночного уик-энда», — цитирует Тоста пресс-служба «Торо Россо».

В «Торо Россо» подтвердили замену Квята на Гасли в Малайзии