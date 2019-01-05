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Зафнауэр: «Рейсинг Пойнт» не должна потерять эффективность «Форс Индия»

Зафнауэр: «Рейсинг Пойнт» не должна потерять эффективность «Форс Индия»
Авто / Формула-1

Руководитель «Рэйсинг Пойнт» Отмар Зафнауэр подчеркнул, что новой команде не стоит терять дух «Форс Индия», который позволял команде максимально эффективно распоряжаться финансами и добиваться успеха при малом бюджете.

«Команда должна сохранить эффективность. Это то, что я всем сказал, хотя финансовое давление уже не будет таким серьёзным, как раньше. Мы не должны потерять дух «Форс Индия» и ДНК команды, которая была в состоянии делать всё невероятно эффективно.

Неважно насколько, но бюджеты будут по-прежнему ограниченными, мы не обладаем бесконечной суммой. У нас всё ещё будут ограничения. Просто мы сможем вовремя оплачивать счета наших поставщиков», — приводит слова Отмара Зафнауэра GPBlog.

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