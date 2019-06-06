Очередной этап СМП РСКГ состоится на «Смоленском кольце» 22 и 23 июня

22 и 23 июня состоится очередной этап СМП РСКГ. Участниками соревнований, которые пройдут на «Смоленском кольце» под Дорогобужем, станут представители Российской серии кольцевых гонок и SMP Formula 4.
Участники четырёх кузовных классов СМП РСКГ продолжат борьбу за титулы чемпионов и обладателей Кубков России, молодые пилоты зачёта SMP Formula 4 пополнят коллекцию очков в зачёте Кубка РАФ.
В субботу и в воскресенье на автодроме пройдут по четыре гонки, а в перерывах между ними болельщики смогут получить автографы знаменитых спортсменов, принять участие в развлекательной программе для взрослых и детей.
В классе Туринг выступят два десятка спортсменов. Смоленский этап СМП РСКГ открыт и для иностранных пилотов.
Помимо Туринга будут проходить соревнования в зачёте Супер-продакшн, Туринг-лайт, S1600 (бывший Национальный класс) и SMP Formula 4.
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