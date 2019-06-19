Тост: раньше пилоты не могли закончить гонку, потому что курили перед стартом

Руководитель «Торо Россо» Франц Тост поделился мнением о мастерстве современных пилотов Формулы-1. Тост призвал не сравнивать сегодняшнюю ситуацию с той, которая была в Формуле-1 20-30 лет назад.
«Нельзя сравнивать современную Формулу-1 и гонки 20-30-летней давности, когда Найджел Мэнселл и Нельсон Пике буквально умирали после финиша. Многие пилоты курили, в боксах не было тренажёров. Некоторые пилоты не могли закончить гонки, они жаловались на технические проблемы. На самом деле, они курили перед заездом и из-за этого были не в форме, чтобы заканчивать гонку.
Сегодня в Формуле-1 выступают отличные пилоты. Именно поэтому в гонках мало аварий. Конечно, это хорошо. Но, с другой стороны, гонки становятся скучными для зрителей. Уровень пилотов очень высок. Думаю, сейчас в Формуле-1 самые мастеровитые пилоты за всё время существования. Такая же ситуация наблюдается и в других видах спорта», — приводит слова Тоста Motorsport.
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