Тост: Квят стал более зрелым
Руководитель «Торо Россо» Франц Тост поделился мнением о пилотах команды Данииле Квяте и Александере Албоне, назвав их талантливыми и быстрыми гонщиками.
«Даниил теперь гораздо опытнее. Он стал более зрелым. Он стал гораздо лучше понимать техническую сторону. В прошлом году, как все знают, он работал на симуляторе «Феррари». Я думаю, что он многому научился там и теперь поэтому он показывает хорошие результаты.
Албон хорошо выступает, и это стало сюрпризом. Стоит не забывать, что в Канаде он был в первый раз. Трасса выглядит лёгкой, но в ней коварные повороты, и Алекс делал успехи. У нас два конкурентоспособных гонщика. У них хорошая скорость, и они очень талантливы», — приводит слова Франца Тоста GPToday.
- 12 июня 2019
-
19:51
-
19:29
-
17:49
-
15:54
-
15:51
-
15:30
-
13:24
-
12:17
-
11:33
-
10:44
-
10:19
-
09:31
-
01:14
-
01:01
-
00:51
- 11 июня 2019
-
23:48
-
21:59
-
20:56
-
19:15
-
18:03
-
16:39
-
15:46
-
15:24
-
14:19
-
12:56
-
12:12
-
11:30
-
10:32
-
10:11
-
09:27
-
00:24
- 10 июня 2019
-
23:01
-
21:35
-
20:48
-
19:47
Партнерский контент