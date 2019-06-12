Тост: Квят стал более зрелым

Руководитель «Торо Россо» Франц Тост поделился мнением о пилотах команды Данииле Квяте и Александере Албоне, назвав их талантливыми и быстрыми гонщиками.



«Даниил теперь гораздо опытнее. Он стал более зрелым. Он стал гораздо лучше понимать техническую сторону. В прошлом году, как все знают, он работал на симуляторе «Феррари». Я думаю, что он многому научился там и теперь поэтому он показывает хорошие результаты.



Албон хорошо выступает, и это стало сюрпризом. Стоит не забывать, что в Канаде он был в первый раз. Трасса выглядит лёгкой, но в ней коварные повороты, и Алекс делал успехи. У нас два конкурентоспособных гонщика. У них хорошая скорость, и они очень талантливы», — приводит слова Франца Тоста GPToday.