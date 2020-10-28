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«Альфа Таури» подтвердила контракт с Гасли на сезон-2021

«Альфа Таури» подтвердила контракт с Гасли на сезон-2021
Авто / Формула-1 0

Пресс-служба «Альфа Таури» официально сообщила, что французский пилот Пьер Гасли продолжит выступление за команду в следующем сезоне.

«Я очень рад поработать с «Альфа Таури» ещё в одном сезоне! Этот год проходит очень хорошо, и мы на пути к самому успешному сезону в истории команды. Я чувствую, что наши отношения укрепились, мы сумели использовать каждую возможность, которая появлялась на нашем пути, лучшую — на Гран-при Италии.

Моя первая победа в Формуле-1 в Монце стала особенным моментом. И мне было приятно одержать вторую победу в истории команды, поэтому я очень горжусь этим. Сделаю всё возможное, чтобы помочь коллективу в развитии. С нетерпением жду возможности принять этот вызов в следующем году», — приводятся слова Гасли в заявлении «Альфа Таури».

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