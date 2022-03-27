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Льюис Хэмилтон побьёт в Джидде очередной рекорд Михаэля Шумахера

Льюис Хэмилтон побьёт в Джидде очередной рекорд Михаэля Шумахера
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Выход на старт гонки Гран-при Саудовской Аравии Формулы-1 позволит британскому гонщику «Мерседеса» Льюису Хэмилтону побить очередной рекорд Михаэля Шумахера. В настоящий момент Хэмилтон и Шумахер-старший делят рекорд по наибольшему числу гонок, проведённых в составе одной команды — по 179 в составах «Феррари» и «Мерседеса» соответственно. Как только Хэмилтон стартует в Джидде, то автоматически оставит Шумахера позади.

«Я про это не знал. Это восхищает. Благодарен «Мерседесу» за лояльность по отношению ко мне на протяжении этих лет. Я с «Мерседесом» с 13 лет, так что это уже долгий совместный период. Я глубоко вписан в семью и благодарен, что являюсь частью их истории и продолжаю работать над тем, чтобы вписывать в неё новые главы», — прокомментировал предстоящее достижение Хэмилтон.

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