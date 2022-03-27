Расселл объяснил, почему он стал шестым, а Хэмилтон — 16-м

Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл подвёл итоги квалификации Гран-при Саудовской Аравии, в которой он стал шестым, а Льюис Хэмилтон — 16-м.



«Мы одна команда, и у нас как команды день не был хорошим. Мы сейчас не справляемся с машиной, она нестабильна, мы боремся за то, чтобы она попала в очень узкое рабочее окно. Мы на нашей стороне гаража сумели забраться в это окошко — не знаю, почему или как. К сожалению, стороне Льюиса это не удалось. Когда такое происходит на трассе, где всё едешь словно по лезвию ножа, то у тебя просто нет уверенности, чтобы атаковать на максимуме. Мы как команда здесь не для того, чтобы бороться за пятое-шестое места, мы хотим большего, а сегодня мы проиграли Чеко девять десятых. Так что у нас есть работа.



Мы знаем, в чём наша проблема, и каждый работает день и ночь, чтобы её решить. Мы дойдём до нужного уровня, без сомнений. Но нам нужно сохранять спокойствие. Мы должны быть рады, что даже при столь серьёзной проблеме всё равно третьи по скорости. Если мы третьи при таком числе проблем, то когда их решим, должны оказаться в действительно хорошем положении», — приводит слова Расселла пресс-служба «Мерседеса».