Льюис Хэмилтон: видел несколько комментариев от людей, которых, помнится, раньше я уважал

Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон отреагировал на слова некоторых специалистов, предположивших, что он может покинуть команду на фоне её неудовлетворительных результатов в нынешнем сезоне Формулы-1. С таким мнением, в частности, выступал двукратный чемпион «Королевских гонок» Мика Хаккинен.
«Я видел несколько комментариев от людей, которых, помнится, раньше я уважал. Но в конечном счёте их комментарии глупы и являются просто чушью. Всё это делается с целью появления громких заголовков.
Хочу, чтобы меня услышали. С «Мерседесом» я с 13 лет. У нас были удивительные времена: вместе мы преодолевали взлёты и падения. Я на 100 процентов предан этой команде и быть где-то ещё не хочу», — приводит слова Хэмилтона Racingnews365.
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