Хаккинен: Хэмилтон может начать задумываться о смене команды

Двукратный чемпион Формулы-1 Мика Хаккинен допустил, что британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон на фоне непростого старта нынешнего сезона «Королевских гонок» может начать задумываться об уходе из немецкой команды.



«Боюсь, этот сезон будет очень тяжёлым для Льюиса. «Мерседесу» уже непросто, а Хэмилтону в особенности. Джордж Расселл перешёл из команды, где практически не добивался успехов. Да, у него были хорошие результаты в квалификациях, но не в гонках. Все эти достижения с «Мерседесом» для него в новинку. Всё кажется суперпозитивным. Но для Льюиса это настоящая катастрофа. А когда Джордж оказывается впереди, всё ещё хуже.

Интересно, как Льюис ведёт себя на брифингах – наверняка там много жалоб. В таких ситуациях зачастую могут возникать вполне естественные мысли: «Может, мне нужно уйти?» Это факт. Он выступает за «Мерседес» уже долгие годы. Льюис выиграл не один титул, но сейчас дела идут не очень хорошо. Поэтому он может начать задумываться о смене команды», — сказал Хаккинен в интервью на канале Unibet в YouTube.