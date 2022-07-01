Риккардо раскрыл подробности проекта сериала о Формуле-1

Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо раскрыл подробности проекта телесериала о Формуле-1, исполнительным продюсером которого он станет.
«Фактически это будет сериал с вымышленным сюжетом и персонажами о Формуле-1. Что-то вроде «Футболистов», только в мире Формулы-1. Мы объединили силы с продюсерской компанией Temple Hill, эти ребята очень хороши в своём деле, они знают, что делают. Я буду выступать исполнительным продюсером, но буду стараться, где смогу, помогать проекту двигаться в нужном направлении.
Конечно, всё будет вымышленным, но я постараюсь сделать так, чтобы мы держались верного курса и не зашли далеко, до точки, где люди начнут говорить, что это нереально и так не бывает. Так что буду стараться помогать советами. Сейчас процесс только начался, мы в поиске сценариста. Я не хочу подгонять, но надеюсь, что к концу лета мы начнём кастинг. Кстати, сам я не планирую играть там какую-то роль на экране. Ну разве что им понадобится кто-то симпатичный для камео», — приводит слова Риккардо Racer.
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