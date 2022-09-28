Браун: Шумахер пожертвовал своими амбициями ради «Мерседеса»

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун высказался о периоде возвращения в чемпионат Михаэля Шумахера в составе «Мерседеса».



«После возвращения Михаэль был очень быстр. Он доказал это в 2012 году, завоевал поул в Монако. Нельзя завоевать поул в Монако, если у вас нет скорости. Как и у Льюиса Хэмилтона с Джорджем Расселлом сейчас, у Михаэля был молодой напарник в лице Нико Росберга, который был невероятно хорош.



Пилот всегда должен решить, хочет он быть частью решения или частью проблемы. Тогда Михаэль переосмыслил свою роль и стал частью решения, он помог создать эту команду. Он пожертвовал своими амбициями ради будущего команды и сыграл ключевую роль в закладке фундамента её успеха», — приводит слова Росса Брауна Motorsport-Total.