Росс Браун подтвердил, что покинет Формулу-1 по окончании сезона-2022

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун подтвердил, что покинет свой пост по окончании сезона-2022.



«Сейчас жизнь больше похожа на выживание. Нелегко абсолютно всем. Я бы хотел значительно сократить список своих обязанностей. Я всё ещё готов делиться своим опытом, но не хочу больше нести ответственность за работу всей этой области на каждодневной основе. Буду уделять больше времени заботе о детях и внуках, почаще ходить на рыбалку и работать в саду», — приводит слова Росса Брауна Soymotor.



Ранее сообщалось, что свой пост покинет и технический директор чемпионата Пэт Симондс.



Источники сообщали о возможном уходе Росса Брауна с поста спортивного директора чемпионата мира ещё в конце 2021 года, однако до сих пор эта информация не была подтверждена.

Новость по теме Росс Браун уйдёт с поста спортивного директора Формулы-1 после сезона-2022