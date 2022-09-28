Росс Браун подтвердил, что покинет Формулу-1 по окончании сезона-2022

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун подтвердил, что покинет свой пост по окончании сезона-2022.
«Сейчас жизнь больше похожа на выживание. Нелегко абсолютно всем. Я бы хотел значительно сократить список своих обязанностей. Я всё ещё готов делиться своим опытом, но не хочу больше нести ответственность за работу всей этой области на каждодневной основе. Буду уделять больше времени заботе о детях и внуках, почаще ходить на рыбалку и работать в саду», — приводит слова Росса Брауна Soymotor.
Ранее сообщалось, что свой пост покинет и технический директор чемпионата Пэт Симондс.
Источники сообщали о возможном уходе Росса Брауна с поста спортивного директора чемпионата мира ещё в конце 2021 года, однако до сих пор эта информация не была подтверждена.
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