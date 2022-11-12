Льюис Хэмилтон попал под расследование стюардов за действия на старте гонки

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал одним из гонщиков, чьи действия на старте спринтерской гонки Гран-при Бразилии будут расследовать стюарды этапа. В нарушении стартовой процедуры также подозреваются Гуаньюй Чжоу и Даниэль Риккардо.



Главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин высказал мнение, что финишировавшему третьим Хэмилтону вряд ли угрожает штраф.



«Я ещё не общался с гоночной дирекцией. Возможно, речь идёт о положении машины в своей ячейке на решётке, но мы посмотрели запись с бортовой камеры — и похоже, что в плане позиционирования машины он действовал очень консервативно. Не знаю, возможно, была проблема с сенсорами. Но если судить по кадрам, которые я посмотрел, не похоже, что есть какой-то намёк, что мы находились за пределами своего места на решётке», — приводит слова Шовлина Sky Sports.