Логан Сарджент будет стартовать с пит-лейна на Гран-при Испании

Американский пилот «Уильямса» Логан Сарджент в гонке на Гран-при Испании, которая пройдёт сегодня, 4 июня, на автодроме в Барселоне, будет стартовать с пит-лейна.

Команда внесла изменения в настройки подвески болида Сарджента и систему охлаждения тормозов в режиме закрытого парка.

Ранее также стало известно, что пилот «Феррари» Шарль Леклер тоже будет стартовать с пит-лейна после того, как ему установили новую коробку передач, а также батарею и электронику в режиме закрытого парка.

В нынешнем сезоне Формулы-1 Логан Сарджент, дебютировавший в главной гоночной серии, не набрал ещё ни одного очка за шесть этапов Гран-при.

Гонка на Гран-при Испании стартует сегодня в 16:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию.