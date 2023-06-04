Логан Сарджент будет стартовать с пит-лейна на Гран-при Испании
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Американский пилот «Уильямса» Логан Сарджент в гонке на Гран-при Испании, которая пройдёт сегодня, 4 июня, на автодроме в Барселоне, будет стартовать с пит-лейна.
Команда внесла изменения в настройки подвески болида Сарджента и систему охлаждения тормозов в режиме закрытого парка.
Ранее также стало известно, что пилот «Феррари» Шарль Леклер тоже будет стартовать с пит-лейна после того, как ему установили новую коробку передач, а также батарею и электронику в режиме закрытого парка.
В нынешнем сезоне Формулы-1 Логан Сарджент, дебютировавший в главной гоночной серии, не набрал ещё ни одного очка за шесть этапов Гран-при.
Гонка на Гран-при Испании стартует сегодня в 16:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию.
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