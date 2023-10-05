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Журналистка Ф-1 поделилась услышанным об отношении «Уильямса» к Логану Сардженту

Журналистка Ф-1 поделилась услышанным об отношении «Уильямса» к Логану Сардженту
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Ведущая телеканала Sky Sports Натали Пинкхэм рассказала, что пилот «Уильямса» Логан Сарджент пользуется поддержкой в команде. В нынешнем сезоне Формулы-1 американский гонщик пока не набрал ни одного очка.

«Я слышу, что в команде действительно хотят его поддержать, они действительно хотят, чтобы он демонстрировал свой максимум. Ему будет непросто, но, надеюсь, благодаря поддержке он справится», — приводит слова Пинкхэм F1oversteer со ссылкой на её выступление в подкасте F1 Nation.

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Ранее бывший руководитель «Уильямса» Йост Капито дал совет команде, как повлиять на Сарджента. По мнению Капито, команде стоит снять с Сарджента излишнее давление.

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