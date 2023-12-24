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Хаккинен: если бы увидел 24 гонки в сезоне, жёстко попросил бы компенсацию

Хаккинен: если бы увидел 24 гонки в сезоне, жёстко попросил бы компенсацию
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Двукратный чемпион Формулы-1 финн Мика Хаккинен высказался об интенсивности календаря «Королевских гонок» сегодня.

«Сезон-2023 получился рекордно большим. По сравнению с моим временем в Ф-1… Кажется, у нас не было больше 17 гонок. Сейчас 22. Я присутствовал на некоторых этапах, и по лицам людей можно было понять, насколько тяжёл конец сезона.

22 гонки – не такое и большое число, проблема заключается в том, что гонки часто идут подряд, и такой переход труден. Вам нужно снова нащупать настрой. Это большой вызов не только для гонщиков, но и для механиков и организаторов.

В будущем нас ждёт ещё больше гонок. Фанаты хотят этого. И задача Ф-1 – заполнить календарь. Если бы я выступал и увидел 24 гонки, то жёстко попросил бы компенсацию у команды», — сказал Хаккинен в интервью YouTube-каналу Unibet International.

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