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«Это было обидно». Штайнер — о том, что «Хаас» не дал ему попрощаться с командой

«Это было обидно». Штайнер — о том, что «Хаас» не дал ему попрощаться с командой
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Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер поблагодарил сотрудников команды и заявил, что ему было обидно, что ему не дали должным образом попрощаться с коллективом.

«У меня не было возможности поблагодарить нескольких человек, когда я покидал «Хаас». Я просто хотел бы поблагодарить всех членов команды, с которыми я не смог попрощаться должным образом, когда уходил.

Поэтому я сделаю это сейчас. И я хочу также сказать всем болельщикам, которые поддерживали нас, пока я был в команде: это фантастика, спасибо всем за поддержку, которую я получал и продолжаю получать, так что я безумно благодарен

Да, это было обидно (не иметь возможности попрощаться), но все они знают меня, и все они знают, что я ценю то, что они сделали. Всегда лучше сказать это им, было бы неплохо сказать: «Эй, ребята, спасибо за то, что вы сделали для команды», – приводит слова Штайнера Motorsport.

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Источник: Гюнтеру Штайнеру не дали посетить базу «Хааса» и попрощаться с командой
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