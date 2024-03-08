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«Счастлив видеть всё больше женщин в паддоке». Сайнс поздравил с 8 Марта

«Счастлив видеть всё больше женщин в паддоке». Сайнс поздравил с 8 Марта
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Пилот команды «Феррари» испанец Карлос Сайнс в своей социальной сети X (ранее Twitter) поздравил женщин, и сотрудниц паддока в частности, с международным женским днём.

«Счастлив видеть всё больше и больше женщин в паддоке, вдохновляющих новые поколения в автоспорте», — написал Сайнс.

Сейчас пилот готовится к Гран-при Саудовской Аравии, который пройдёт в эти выходные. Эта гонка станет второй в сезоне-2024 Формулы-1. Ранее уже прошёл этап в Бахрейне, где испанец оказался на третьей позиции, отстав от лидера, пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, на 25 секунд. Второе место занял Серхио Перес (+22,457).

В Джидде гонщик уже принял участие в двух тренировках, заняв седьмое и шестое места. Победителем первой свободной практики стал Ферстаппен, а второй — Фернандо Алонсо из команды «Астон Мартин».

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