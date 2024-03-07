Сайнс высказался о самочувствии в преддверии квалификации ГП Саудовской Аравии

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс дал комментарий по поводу своего самочувствия. Ранее пресс-служба «Скудерии» сообщила, что испанец приболел и из-за недомогания вынужден пропустить медиадень в Джидде.

«Конечно, это был очень тяжёлый день, учитывая, что я чувствовал себя плохо. Последние 24 часа были непростыми для меня. Сегодняшний день был посвящён тому, чтобы попытаться настроиться на трассу и разобраться с машиной как можно лучше. Рад, что нам удалось завершить программу без проблем.

Надеюсь, завтра я буду чувствовать себя лучше, даже если, что вероятно, не буду готов на 100%. Но улучшение общего состояния в любом случае позволит мне быть на пределе возможностей и хорошо выступить в субботу», — приводит слова Сайнса Crash.net.