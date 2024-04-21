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Норрис сравнил столкновение Магнуссена и Цуноды со своей аварией с Квятом

Норрис сравнил столкновение Магнуссена и Цуноды со своей аварией с Квятом
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Британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис в комнате ожидания подиума после финиша Гран-при Китая Формулы-1 прокомментировал один из ярких моментов воскресной гонки. Во время демонстрации хайлайтов режиссёры показали призёром аварию с участием датского гонщика «Хааса» Кевина Магнуссена, который отправил в разворот японского представителя «РБ» Юки Цуноды.

Норрис сразу вспомнил, что у него на Гран-при Китая 2019 года произошёл похожий эпизод: его «Макларен» взлетел над трассой после контакта с «Торо Россо» российского пилота Даниила Квята.

«Это как в своё время было у меня с Квятом», — сказал Норрис.

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Формула-1. Гран-при Китая. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 56 кругов
2. Ландо Норрис («Макларен») +13.757
3. Серхио Перес («Ред Булл») +18.483
4. Шарль Леклер («Феррари») +23.127
5. Карлос Сайнс («Феррари») +33.545
6. Джордж Расселл («Мерседес») +37.670
7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +43.414
8. Оскар Пиастри («Макларен») +53.896
9. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +55.139
10. Нико Хюлькенберг («Хаас») +57.644
11. Эстебан Окон («Альпин») +1:00.165
12. Александер Албон («Уильямс») +1:02.842
13. Пьер Гасли («Альпин») +1:07.910
14. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +1:10.163
15. Кевин Магнуссен («Хаас») +1:12.473
16. Логан Сарджент («Уильямс») +1:19.607
17. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1:20.298
18. Даниэль Риккардо («РБ») — сход
19. Юки Цунода («РБ») — сход
20. Валттери Боттас («Кик-Заубер») — сход.

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