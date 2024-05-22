«Аталанта» — «Байер»: фрибет до 33 333 рублей к финалу Лиги Европы!

22 мая состоится матч финала Лиги Европы «Аталанта» — «Байер». Начало игры — в 22:00 мск. Ты можешь получить фрибет до 33 333 рублей от букмекера «Лига Ставок».

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Для «Байера» всё складывается великолепно. Клуб, которому дали обидное прозвище из-за вечного невезения, может закончить сезон без поражений и выиграть требл. После назначения Хаби Алонсо на должность главного тренера удача стала стабильно сопутствовать «фармацевтам».

Джан Пьеро Гасперини тоже есть за что похвалить, но прогресс «Аталанты» идёт с перебоями и далеко не так быстро, как у «Байера» при Алонсо. 66-летний итальянский специалист руководит «богиней» с далёкого 2016 года. За этот период времени клуб не выиграл ни одного трофея.

Недавно у бергамасков был шанс стать обладателями Кубка Италии, но в финале турнира они уступили «Ювентусу» (0:1), который во второй половине сезона сам на себя не похож. Туринцы очень сильно сбавили, но даже в плохом тонусе они на классе победили, толком ничего не позволив создать у своих ворот.

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