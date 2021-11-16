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Гига Чикадзе рассчитывает подраться за титул после победы над Каттаром

Гига Чикадзе рассчитывает подраться за титул после победы над Каттаром
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Грузинский боец UFC Гига Чикадзе заявил, что хочет получить титульный бой после поединка с Келвином Каттаром.

«Если я побью Келвина Каттара, то хочу, чтобы моим следующим соперником стал Александр Волкановски», — цитирует Чикадзе в своём «твиттере» репортёр Георги Кокиашвили.

Чикадзе вернётся в октагон 15 января 2021 года. Ожидается, что его бой с Каттаром возглавит турнир.

В последнем поединке Чикадзе одержал победу над представителем Бразилии Эдсоном Барбозой. Их бой состоялся в ночь на 29 августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на турнире UFC Vegas 35 и стал главным событием вечера. Поединок завершился в третьем раунде после того, как рефери засчитал Барбозе технический нокаут. Для Чикадзе это 14-я победа в карьере и 7-я в UFC при двух поражениях.

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