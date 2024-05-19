Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Конор Макгрегор опубликовал пост перед началом боя Фьюри с Усиком

Конор Макгрегор опубликовал пост перед началом боя Фьюри с Усиком
Аудио-версия:
Комментарии

Популярный ирландский боец смешанных единоборств и бывший двойной чемпион UFC в полулёгком и лёгком весе Конор Макгрегор опубликовал пост в своей социальной сети перед поединком чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям WBA, IBF и WBO украинца Александра Усика (21-0, 14 KO) и обладателя титула чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом дивизионе британца Тайсона Фьюри (21-0, 14 KO).

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Тайсон Фьюри - Александр Усик
19 мая 2024, воскресенье. 01:05 МСК
Тайсон Фьюри
Идёт
Александр Усик

«Сегодня вечером снова невероятные сцены из Саудовской Аравии! До скорой встречи, ребята! Невероятно!» – написал Макгрегор в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, сегодня, 19 мая, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится главный поединок боксёрского вечера от промоутерских компаний Top Rank и Queensberry между Усиком и Фьюри.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка Усик — Фьюри.

Материалы по теме
Ring of Fire: Фьюри и Усик выявят первого за 25 лет абсолютного чемпиона в тяжах
Ring of Fire: Фьюри и Усик выявят первого за 25 лет абсолютного чемпиона в тяжах

Главные победы Тайсона Фьюри в боксе:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android