Усик и Фьюри долго общались друг с другом после боя

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA, IBF и WBO украинец Александр Усик (22-0, 14 KO) одержал победу раздельным решением судей над обладателем титула чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом дивизионе британца Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 KO) в поединке, который проходил в Саудовской Аравии.

Перед оглашением результатов Фьюри и Усик обнимались и долго разговаривали.

Отметим, Усик стал первым в XXI веке абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе.

Ранее Фьюри за карьеру провёл 35 боев, в которых одержал 34 победы (24 нокаутов). Также была зафиксирована одна ничья. Усик, в свою очередь, до этого боя, за карьеру провёл 21 поединок и во всех выходил победителем.

В предыдущем бою Усик в августе 2023 года победил британца, Даниэля Дюбуа. Фьюри в своём предыдущем бою, в октябре 2023 года, победил Фрэнсиса Нганну.

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Фьюри попросил Усика не бить его, после чего начал петь: