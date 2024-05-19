Британский боксёр Тайсон Фьюри потерял пояс чемпиона по версии WBC. Напомним. на турнире в Саудовской Аравии британец потерпел поражение в бою с украинцем Александром Усиком.

Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Усика раздельным решением судей. По ходу боя Фьюри оказался в нокдаунде в девятом раунде, но смог продолжить бой.

После боя Фьюри заявил, что не согласен с поражением в бою с Усиком.

Отметим, британец потерпел первое поражение в карьере. Ранее на его счету было 35 боёв, в которых он одержал 34 победы (24 нокаутов). Также была зафиксирована одна ничья.

Усик, в свою очередь, продлил серию без поражений до 22 боёв. Он не потерпел ни одного поражения.

Бой Фьюри – Усик: история конфликта