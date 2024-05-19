Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тайсон Фьюри потерял пояс чемпиона по версии WBC

Тайсон Фьюри потерял пояс чемпиона по версии WBC
Комментарии

Британский боксёр Тайсон Фьюри потерял пояс чемпиона по версии WBC. Напомним. на турнире в Саудовской Аравии британец потерпел поражение в бою с украинцем Александром Усиком.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Тайсон Фьюри - Александр Усик (W)
19 мая 2024, воскресенье. 01:05 МСК
Тайсон Фьюри
Окончено
SD
Александр Усик

Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Усика раздельным решением судей. По ходу боя Фьюри оказался в нокдаунде в девятом раунде, но смог продолжить бой.

После боя Фьюри заявил, что не согласен с поражением в бою с Усиком.

Отметим, британец потерпел первое поражение в карьере. Ранее на его счету было 35 боёв, в которых он одержал 34 победы (24 нокаутов). Также была зафиксирована одна ничья.

Усик, в свою очередь, продлил серию без поражений до 22 боёв. Он не потерпел ни одного поражения.

Материалы по теме
Есть абсолютный чемпион в супертяжёлом весе! Усик победил Фьюри в потрясающем бою
Есть абсолютный чемпион в супертяжёлом весе! Усик победил Фьюри в потрясающем бою

Бой Фьюри – Усик: история конфликта

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android