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Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе за 25 лет

Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе за 25 лет
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Украинский боксёр Александр Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе за 25 лет. Напомним, в титульном бою в саудовской Аравии он победил британца Тайсона Фьюри.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Тайсон Фьюри - Александр Усик (W)
19 мая 2024, воскресенье. 01:05 МСК
Тайсон Фьюри
Окончено
SD
Александр Усик

Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Усика раздельным решением судей. В девятом раунде Усик отправил в нокдаун Фьюри, но британец смог восстановиться и продолжить бой.

Последним абсолютным чемпионом мира в королевском дивизионе был Леннокс Льюис, владевший титулами WBC, WBA и IBF до апреля 2000 года.

Напомним, Усик владеет поясами WBA, WBO и IBF. Фьюри, до боя с Усиком, владел поясом чемпиона по версии WBC.

Усик провёл на профессиональном ринге 22 боя и одержал все победы. Фьюри, в свою очередь, потерпел первое поражение в карьере.

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