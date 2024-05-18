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Фрэнк Уоррен прокомментировал поражение Сергея Ковалёва

Фрэнк Уоррен прокомментировал поражение Сергея Ковалёва
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Известный британский промоутер Фрэнк Уоррен прокомментировал поражение российского экс-чемпиона в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Сергея Ковалёва в поединке со шведом Робином Сафаром, состоявшемся сегодня, 18 мая, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Напомним, Ковалёв уступил единогласным судейским решением по итогам 10 раундов (94-95, 90-99, 92-97).

«Первый сюрприз вечера! Поздравления Робину Сафару, заслуженная победа над Ковалёвым!» — написал Уоррен в соцсети X (ранее Twitter).

Поражение от Сафара стало для 41-летнего Ковалёва пятым в карьере. Ранее он проиграл американцу Андре Уорду (дважды), колумбийцу Элейдеру Альваресу и мексиканцу Саулю Альваресу.

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