Леннокс Льюис обратился к Усику после победы над Фьюри

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе британец Леннокс Льюис высказался о титульном бою на турнире в Саудовской Аравии, в котором Александр Усик победил британца Тайсона Фьюри.

«Добро пожаловать в клуб, Александр Усик!» – написал Льюис на странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, бой продлился все 12 раундов и завершился победой Усика раздельным решением судей. В девятом раунде Усик отправил в нокдаун Фьюри, но британец смог восстановиться и продолжить бой.

Таким образом, Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе за 25 лет. Он продлил серию без поражений до 22 боёв, при этом не потерпел ни одного поражения. Фьюри, в свою очередь, потерпел первое поражение в карьере.

Напомним, Усик владеет поясами WBA, WBO и IBF. Фьюри до боя с Усиком владел поясом чемпиона по версии WBC.

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