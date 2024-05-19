Усик эмоционально прокомментировал победу над Фьюри раздельным решением судей

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA, IBF и WBO украинец Александр Усик (22-0, 14 KO) высказался о победе раздельным решением судей над обладателем титула чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом дивизионе британца Тайсона Фьюри (35-1-1, 24 KO).

«Отец, ты слышишь меня? Мы это сделали! Мы это сделали! Спасибо большое моей команде, спасибо моему Богу, Иисусу. Отличное время, отличный день. Тайсон, без тебя этот бой не был бы возможным. Немедленный реванш? Да, конечно. Я готов к реваншу. Слушайте… мы сделаем еще один хороший бой», – сказал Усик после боя.

Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Усика раздельным решением судей. Отметим, Фьюри потерпел первое поражение в карьере.

Бой Фьюри – Усик: история конфликта: