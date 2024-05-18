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Опубликована сравнительная статистика Усика и Фьюри перед боем

Опубликована сравнительная статистика Усика и Фьюри перед боем
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Статистический ресурс CompuBox опубликовал сравнительную статистику супертяжеловесов Александра Усика (21-0, 14 KO) и Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 KO), которые в ночь с 18 на 19 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) определят абсолютного чемпиона мира.

Так, Усик превосходит Фьюри по среднему числу выброшенных ударов за раунд – 49,6 против 44,8, но немного уступает в точности – 26,8% против 27,9%.

Усик чаще выбрасывает джеб (28,8 против 24,2), но не превосходит в точности – 17% против 16,9%.

Что же касается силовых ударов, то здесь бойцы равны. Украинец в среднем выбрасывает 20,8 силового удара за раунд, тогда как у Фьюри этот показатель равен 20,6. Точность же у обоих бойцов составляет 39,9% и 40,8% соответственно.

Фото: CompuBox

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