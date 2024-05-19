Видео боя: Александр Усик – Тайсон Фьюри

Появилось видео с титульного боя на турнире в Саудовской Аравии, в котором Александр Усик победил британца Тайсона Фьюри.

Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Усика раздельным решением судей. В девятом раунде Усик отправил в нокдаун Фьюри, но британец смог восстановиться и продолжить бой.

Таким образом, Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе за 25 лет. Он продлил серию без поражений до 22 боёв, при этом не потерпел ни одного поражения. Фьюри, в свою очередь, потерпел первое поражение в карьере.

Напомним, Усик владеет поясами WBA, WBO и IBF. Фьюри до боя с Усиком владел поясом чемпиона по версии WBC.

В предыдущем бою Усик в августе 2023 года победил британца, Даниэля Дюбуа. Фьюри в своём предыдущем бою, в октябре 2023 года, победил Фрэнсиса Нганну.

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