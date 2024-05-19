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Родригес дисквалифицировали по ходу боя UFC за удары головой

Родригес дисквалифицировали по ходу боя UFC за удары головой
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В ночь с 18 на 19 мая в Лас-Вегасе проходит турнир UFC Fight Night 241. В рамках предварительного карда представительница Венесуэлы Пьера Родригес встретилась с бразильянкой Ариане Карнелосси.

UFC 2024. UFC Fight Night 241, Лас-Вегас, США
Пьера Родригес - Ариане Карнелосси (W)
18 мая 2024, суббота. 23:55 МСК
Пьера Родригес
Окончено
DSQ
Ариане Карнелосси

Во втором раунде Родригес дважды нанесла удары головой в голову бразильянке. После того как она использовала почти все отведённые ей пять минут на восстановление, врач у клетки счёл Карнелосси неспособной продолжать бой.

Рефери Марк Смит квалифицировал удары как «умышленные» и дисквалифицировал Родригес. Карнелосси не присутствовала при оглашении решения. Позже стало известно, что Карнелосси доставили в больницу для обследования её головы, носа и зубов.

В главном поединке турнира в октагоне встретятся англичанин Лерон Мёрфи и бразилец Эдсон Барбоза.

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