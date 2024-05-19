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Александр Усик выиграл бой у Тайсона Фьюри решением судей, 18 мая 2024

Александр Усик победил Тайсона Фьюри, став абсолютным чемпионом мира
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Британский боксёр Тайсон Фьюри проиграл украинцу Александру Усику в титульном бою, который проходил в Саудовской Аравии.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Тайсон Фьюри - Александр Усик (W)
19 мая 2024, воскресенье. 01:05 МСК
Тайсон Фьюри
Окончено
SD
Александр Усик

Бой продлился 12 раундов и завершился победой Усика раздельным решением судей. Напомним, в девятом раунде Усик отправил Фьюри в нокдаун, но британец смог продолжить бой.

Таким образом, Усик стал первым в XXI веке абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе.

Ранее Фьюри за карьеру провёл 35 боев, в которых одержал 34 победы (24 нокаутов). Также была зафиксирована одна ничья. Усик, в свою очередь, до этого боя, за карьеру провёл 21 поединок и во всех выходил победителем.

В предыдущем бою Усик в августе 2023 года победил британца, Даниэля Дюбуа. Фьюри в своём предыдущем бою, в октябре 2023 года, победил Фрэнсиса Нганну.

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