Александр Усик победил Тайсона Фьюри, став абсолютным чемпионом мира

Британский боксёр Тайсон Фьюри проиграл украинцу Александру Усику в титульном бою, который проходил в Саудовской Аравии.

Бой продлился 12 раундов и завершился победой Усика раздельным решением судей. Напомним, в девятом раунде Усик отправил Фьюри в нокдаун, но британец смог продолжить бой.

Таким образом, Усик стал первым в XXI веке абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе.

Ранее Фьюри за карьеру провёл 35 боев, в которых одержал 34 победы (24 нокаутов). Также была зафиксирована одна ничья. Усик, в свою очередь, до этого боя, за карьеру провёл 21 поединок и во всех выходил победителем.

В предыдущем бою Усик в августе 2023 года победил британца, Даниэля Дюбуа. Фьюри в своём предыдущем бою, в октябре 2023 года, победил Фрэнсиса Нганну.