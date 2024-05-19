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Вы согласны с судейским решением в бою Фьюри — Усик?

Вы согласны с судейским решением в бою Фьюри — Усик?
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«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе, насколько вы согласны с решением судей в титульном поединке между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Тайсон Фьюри - Александр Усик (W)
19 мая 2024, воскресенье. 01:05 МСК
Тайсон Фьюри
Окончено
SD
Александр Усик

Принять участие в голосовании можно по ссылке.

Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Усика раздельным решением судей. В девятом раунде Усик отправил в нокдаун Фьюри, но британец продолжил поединок.

После боя Фьюри заявил, что не согласен с решением судей, а также объявил о желании провести бой-реванш.
Таким образом, Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе за 25 лет. Он продлил серию без поражений до 22 боёв. Фьюри, в свою очередь, потерпел первое поражение в карьере и потерял чемпионский пояс по версии WBC.

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