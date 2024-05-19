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Беллью: Фьюри не сделает что-то такое, чего Усик ещё не видел

Беллью: Фьюри не сделает что-то такое, чего Усик ещё не видел
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Бывший чемпион мира, а ныне комментатор и аналитик, британец Тони Беллью высказался об ожидаемом поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между британцем Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 KO) и украинцем Александром Усиком (21-0, 14 KO).

«Фьюри не сделает что-то такое, чего Усик не видел. Мы видели, что Фьюри был большим и неудобным в поединке против Кличко. Мы видели, как он прессинговал Уайлдера. Мы видели многое от Фьюри, но я считаю, что мы находимся на том этапе, когда он уже не сможет показать нам больше.

Я считаю, что вы увидите лучшее от Александра Усика и лучшее от Тайсона Фьюри. И я верю, что лучший Усик победит лучшего Тайсона Фьюри вне зависимости от габаритов», — приводит слова Беллью BoxingScene.

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