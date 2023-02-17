«Очевидно, его тянули». Бетербиев признался, что удивился судейским запискам в бою с Ярдом

Российский непобеждённый боксёр, действующий чемпион в полутяжёлом весе по версиям WBC, WBO и IBF Артур Бетербиев рассказал, что был удивлён судейским запискам в бою с Энтони Ярдом.



«Я узнал об этом только после боя. Не знаю, знала ли об этом команда. Но я после боя узнал и был, честно говоря, удивлён. В то же время понятно, что бой проходил у него дома. Моя команда просила, чтобы судья в ринге был нейтральным, они даже его поставили своего. Очевидно, его тянули.



Моя команда даже посчитала, что в одном раунде, где у меня была хорошая концовка, бой остановили на семь секунд раньше. Первый нокдаун считали 17 секунд. Если бы их план сработал и он в себя пришёл, то это очень тонкий момент. Мне кажется, так Майк Тайсон проиграл Бастеру Дугласу. Человек упал, но ему считали больше нужного. Тайсон расслабился, думал, что это нокаут. Но потом его нокаутировал Дуглас. Это всё нехорошие вещи, но это уже закончилось», — сказал Бетербиев в интервью YouTube-каналу MMAТИКА.