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«Динамо» — в одном очке от чемпионства, Канада обыграла Финляндию на ЧМ. Главное к вечеру

«Динамо» обыграло «Крылья Советов» в РПЛ, Георгий Джикия покинет «Спартак» после завершения сезона, закончился сезон в Бундеслиге, прошли очередные матчи группового этапа чемпионата мира по хоккею. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 18 мая.

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Фил Фоден признан лучшим игроком нынешнего сезона английской Премьер-лиги

Бальбуэна помог «Динамо» обыграть «Крылья Советов» в матче 29-го тура РПЛ, оформив дубль

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