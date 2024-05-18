«Динамо» — в одном очке от чемпионства, Канада обыграла Финляндию на ЧМ. Главное к вечеру

«Динамо» обыграло «Крылья Советов» в РПЛ, Георгий Джикия покинет «Спартак» после завершения сезона, закончился сезон в Бундеслиге, прошли очередные матчи группового этапа чемпионата мира по хоккею. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 18 мая.
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