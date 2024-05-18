Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Депортиво Алавес — Хетафе. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Динамо» — в одном очке от чемпионства, Канада обыграла Финляндию на ЧМ. Главное к вечеру

«Динамо» — в одном очке от чемпионства, Канада обыграла Финляндию на ЧМ. Главное к вечеру
Аудио-версия:
Комментарии

«Динамо» обыграло «Крылья Советов» в РПЛ, Георгий Джикия покинет «Спартак» после завершения сезона, закончился сезон в Бундеслиге, прошли очередные матчи группового этапа чемпионата мира по хоккею. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 18 мая.

Футбол

«Спартак» объявил об уходе Джикии из клуба в конце сезона

Фил Фоден признан лучшим игроком нынешнего сезона английской Премьер-лиги

Бальбуэна помог «Динамо» обыграть «Крылья Советов» в матче 29-го тура РПЛ, оформив дубль

Завершился чемпионат Германии по футболу сезона-2023/2024

Сулейманов принёс «Локомотиву» победу над «Факелом»

Материалы по теме
Что творит «Краснодар»?! Перевернули матч и не сдаются в чемпионской гонке!
Что творит «Краснодар»?! Перевернули матч и не сдаются в чемпионской гонке!

Хоккей

ВХЛ утвердила состав участников на сезон-2024/2025

Канада нанесла Финляндии второе подряд поражение на групповом этапе ЧМ-2024

Материалы по теме
Чемпионское окно закрылось? «Колорадо» опять вылетает во втором раунде плей-офф
Чемпионское окно закрылось? «Колорадо» опять вылетает во втором раунде плей-офф

Теннис

Свёнтек стала чемпионкой «тысячника» в Риме, обыграв Соболенко

Материалы по теме
«Мы тут всё равно болеем за Синнера». Заглянули за кулисы супертурнира в Риме
«Мы тут всё равно болеем за Синнера». Заглянули за кулисы супертурнира в Риме

Бокс/ММА

Рэпер Дрейк поставил больше $ 500 тыс. на бой Фьюри — Усик

Материалы по теме
Александр Усик — Тайсон Фьюри: Цыганский король готовится к главной битве в жизни. LIVE
Live
Александр Усик — Тайсон Фьюри: Цыганский король готовится к главной битве в жизни. LIVE

Авто

Фернандо Алонсо попал в аварию на третьей тренировке Гран-при Эмилии-Романьи

Борис Ротенберг избран новым президентом Российской автомобильной федерации

Ферстаппен завоевал поул на Гран-при Эмилии-Романьи, Пиастри и Норрис — в тройке лучших

Раллийная машина влетела в толпу зрителей на «Кубке Ленобласти». Один человек погиб

Материалы по теме
В борьбе за первое место — три команды! Острейшая квалификация Формулы-1
В борьбе за первое место — три команды! Острейшая квалификация Формулы-1

Другие

«Кристалл» завоевал Суперкубок России по пляжному футболу, обыграв московский «Локомотив»

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android