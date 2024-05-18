Тайсон Фьюри — Александр Усик: ориентировочное время начала поединка

Сегодня, 18 мая, в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде проходит большой боксёрский турнир Ring of Fire, в главном поединке которого выступят представитель Украины Александр Усик и Тайсон Фьюри, представляющий Великобританию. Спортсмены определят абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе. Украинец является обладателем титулов WBA, WBO и IBF, а британец владеет чемпионским поясом по версии WBC.

Поединок между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри стоит ожидать не ранее 1:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт видеотрансляцию поединка между Усиком и Фьюри в своей официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». Помимо этого, на сайте «Чемпионата» будет идти онлайн-трансляция вечера бокса.