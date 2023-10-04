Миочич рассказал, когда он планирует завершить карьеру

Двукратный чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) Стипе Миочич высказался по поводу возможного завершения карьеры.

«Я думаю о завершении карьеры со времён своего первого поединка в UFC. Прямо сейчас я сосредоточен только на 11 ноября. Это всё, что меня волнует. Как только дело будет сделано, мы во всём разберёмся.

Я настроен пополнить список апсетов в этом году. Когда увидите, как я выхожу из октагона с поясом, а все говорят «and new», вы очень быстро убедитесь в этом», — приводит слова Миочича Sportskeeda.

В ночь с 11 на 12 ноября в Нью-Йорке (США) в главном бою турнира UFC 295 Стипе Миочич встретится с действующим обладателем пояса Джоном Джонсом.

Главные титульные бои 2023 года в UFC: