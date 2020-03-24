Концовка Half-Life Alyx поразительна! Зачем G-Men отдал свой дипломат Аликс?

Наступил большой, нет, исторический день, а это значит, что уже совсем скоро все будут обсуждать финал Half-Life Alyx. Сказать, что концовка новой Half-Life полна удивительных поворотов и открытий, значит не сказать ничего. Финальная сцена Half-Life Alyx проливает новый свет на предыдущие события Half-Life и может намекать на то, что ждёт нас в будущих сериях.

Как вы, наверное, уже знаете Half-Life Alyx является приквелом к Half-Life 2 и последующим за ней эпизодам. Вы играете за Аликс Вэнс, члена группы сопротивления, борющейся против власти инопланетной расы, известной как Альянс. Задача Аликс – уничтожить главное оружие Альянса, называемое Хранилищем. Оно парит над Сити-17 и окружено многочисленными кабелями.

Фото: pcgamesn.com

В ходе десятичасовой кампании вам предстоит медленно пробираться через множество городских кварталов, заполненных солдатами Альянса и инопланетными существами. В конце концов отец Аликс – Илай Вэнс – обнаруживает, что Альянс что-то хранит внутри Хранилища. Сначала они предполагают, что этим что-то может оказаться супероружие. Но потом Аликс узнаёт, что в стенах Хранилища находится живое существо. Они предположили, что этим существом может оказаться Гордон Фримен. Таким образом, они отправляются спасать его.



Аликс разъединяет кабели, питающие Хранилище, расправляется с последними солдатами Альянса и попадает в камеру содержания Гордона. Только открыв её, она обнаруживает в этой камере вовсе не Фримена, а G-Man’а – таинственного персонажа из предыдущих игр серии. У Аликс и G-Man’а завязывается диалог. Человек в синем деловом костюме и с портфелем в руках спрашивает Аликс, чего она хочет. В обмен на желание он говорит, что Аликс отправится с ним и будет работать на его нанимателей. Аликс согласилась на предложение G-Man’а и попросила его, чтобы Альянс убрался с планеты. Но G-Man отвечает, что это желание он не сможет выполнить и предлагает другое желание, о котором Аликс ещё не знает. И девушка соглашается.

Фото: pcgamesn.com

И вот именно на этом месте они переносятся в будущее, прямиком в финал Episode Two. Она видит погибшего отца и будущую себя возле его тела. Аликс несколько раз переспросила G-Man’а: «это я?». После чего человек в синем костюме объяснил девушке, что она всё может изменить.

Тут же перематывается сцена на несколько мгновений назад и Аликс убивает монстра, прежде чем монстр убьёт её отца. И только девушка поспешила уйти, видимо, забыв про уговор, как G-Man ей сообщает: теперь ты работаешь на нас. После этого загадочный человек в синем костюме уходит, а нас переносят в только что изменённый финал Half-Life 2: Episode Two.

Фото: gamehackstudios.com

Илай жив, робот Пёс тоже с нами, после чего Илай обращается к нам. Но вместо имени «Аликс» мы слышим имя «Гордон». Да, да, мы теперь в теле Гордона Фримена. Но где же Аликс? Илай сообщает, что она исчезла, либо зная, либо просто догадываясь, что в итоге произошло. Он клянётся спасти Аликс, и говорит, что без помощи Гордона не справится, протягивая ему монтировку.



Финал Half-Life Alyx дал самый очевидный намёк на то, что возвращение Гордона Фримена неминуемо. Но вместе с тем он породил и несколько новых вопросов. Мог ли Илай точно знать, что произошло с Аликс? Куда именно отправилась Аликс и будет ли G-Man использовать её против своих же людей? Надеемся, что ответы на эти вопросы нам не придётся ждать 12 следующих лет.

Финал Half-Life Alyx. Источник видео: канал VG247.com на YouTube.