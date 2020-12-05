«Лучший скин за всё время!» Подробности операции Broken Fang в CS:GO

4 декабря Valve выпустила в CS:GO большое обновление, вместе с которым в шутере появился ивент Operation Broken Fang – «Сломанный клык». Традиционно выходящие операции в CS:GO содержат большое количество нового контента – от специальных миссий и тематических скинов оружия до новых локаций и игрового режима.

Для участия в операции Broken Fang пользователи должны купить специальный пропуск – в магазине Steam он доступен за 1150 рублей. Однако некоторый контент, в том числе формат Retakes, будет доступен всем игрокам бесплатно.

Отдельный поиск игр и статистика

Купившие пропуск получат доступ к отдельному матчмейкингу «5 на 5», в котором игрокам предлагается выбрать карту для игры с помощью банов и пиков, как это происходит в профессиональных матчах.

Результаты всех матчей будут автоматически записаны в статистику. Позднее эти данные появятся на странице «Статистика операции» – игроки смогут проверить, на каких картах они играют лучше, каким оружием владеют эффективнее и в каких точках локации их позиции оказывают самое большое влияние на игру. Или даже то, в какую часть тела чаще всего попадают выстрелы при стрельбе.

Награды операции Broken Fang

Каждую неделю владельцы пропуска будут получать список миссий, за выполнение которых заработают звёзды. Их можно будет обменять на уникальные награды по своему выбору. Среди них – кейс со скинами, новые модели агентов, три коллекции оружия, а также тематические стикеры, нашивки и граффити.

В сообществе уже успели оценить качество новых косметических предметов. Например, AWP Fade из кейса операции особенно понравилась профессиональным снайперам Николаю dev1ce Ридтцу и Александру s1mple Костылёву. Последний и вовсе назвал скин лучшим в за всё время.

Впрочем, всеобщий восторг разделяют не все. Профессиональный комментатор Дмитрий CrystalMay Корчевинин заявил, что он не понимает, почему «всем так снесло голову», хотя Valve всего лишь «натянули на AWP градиент инстаграма».

Оценку новой косметике пусть каждый даст сам – на внешний вид предметов из Operation Broken Fang Case можно посмотреть в игре или в видео ниже.

Видео опубликовано на YouTube-канале AznBankaii.

Новый бесплатный режим

Valve также анонсировала новый режим игры «Ретейки», имитирующий ход раунда в CS:GO после установки бомбы. В одной команде – три террориста, которые находятся на точке и должны защитить уже установленный заряд. В другой – четыре спецназовца, которые должны её обезвредить.

Перед началом каждого раунда игроки выбирают один из трёх видов снаряжения – например, AWP или более слабое оружие, но с комплектом гранат и бронежилетом. Для победы в матче команде нужно первой выиграть восемь раундов.

Новая карта

В Counter-Strike: Global Offensive также появилась новая соревновательная карта Ancient, которая уже доступна для выбора во всех основных режимах. Геймеры уже сравнивают её с de_aztec – локация из CS 1.6 напоминает визуальный стиль древних храмов ацтеков или инков.

Видео опубликовано на YouTube-канале 1678 # CS:GO.

Кроме того, в CS:GO были добавлены пять карт от сообщества, в том числе очень популярные работы из Мастерской Steam – Apollo, Engage и Frostbite.

Колесо чата из Dota 2

Кроме того, Valve добавила в CS:GO одну любопытную фишку из другой своей игры. Теперь по нажатию определённой клавиши игрок может открыть список голосовых команд, чтобы быстро дать тиммейтам команду – дропнуть оружие, атаковать точку, отойти назад. В Dota 2 колесо чата используют скорее в качестве развлечения, но, возможно, любители CS:GO смогут извлечь из chatwheel больше пользы.