Самые ожидаемые игры 2021 года. Часть 1

Уходящий год подарил нам множество потрясающих игр. Многострадальная Cyberpunk 2077 наконец-то вышла, The Last of Us Part II подожгла столько пердаков, что хватило бы для отопления целой планеты, а демоны из DOOM Eternal вновь заплакали. Дааа, поиграть в этом году было во что. А что же дальше? А дальше будет только круче! Мы собрали список игр, в которые мы точно будем залипать в течение всего 2021-го. И это только начало.

Horizon Forbidden West

Платформы: PS4 / PS5

Видео опубликовано на YouTube-канале PlayStation.

Прямое продолжение приключений Элой закинет игроков в новую точку разрушенной Америки будущего — на западное побережье. По словам разработчиков, в сиквеле игровая карта будет ещё больше, а вместе с локациями на суше появятся проработанные подземные уровни. Кроме того, Элой предстоит столкнуться с ранее невиданными племенами и машинами. Улучшенные версии последних будут ещё более опасными для главной героини, поэтому ей предстоит серьёзно подготовиться к своему новому путешествию. Релиз состоится в 2021 году на PS5 и PS4.

God of War Ragnarok

Платформы: PS5

Видео опубликовано на YouTube-канале IGN.

Ещё один сиквел бомбового эксклюзива Sony, на этот раз — про Кратоса. Оригинальная игра вышла в 2018 году и просто снесла башню всем критикам и геймерам. Настолько проработанного, чувственного и одновременно безжалостного Кратоса мы ещё не видели никогда. Геймплей игры поражал воображение, а история, пропитанная любовью, рассказана настолько гениально, насколько это вообще возможно. Подробностей о второй части, к сожалению, нет. Даже в Sony не знают, стоит ли выпускать её на PS4, поскольку пока что она заявлена только как эксклюзив PS5. И это — вторая веская причина купить консоль нового поколения.

Elden Ring

Платформы: PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series / PC

Видео опубликовано на YouTube-канале Bandai Namco Entertainment America.

Ах Миядзаки, ай да проказник. Показал, значит, свой очередной шедевр когда-то давно и до сих пор не поделился никакой информацией. Новая игра от маэстро жанра soulslike настолько ожидаема аудиторией, что фанаты даже строят собственные теории, о чём же она всё-таки будет. А всё из-за того, что какой-то хитрый японец ничего не рассказывает. Известно, что это будет экшен от третьего лица с хитрыми механиками самосжигания, а ещё, вероятно, в нём будет открытый мир. Ну а за сюжет и проработанность вселенной точно переживать не стоит — у руля стоит не только сам Миядзаки, но и Джордж Мартин, автор цикла «Песнь льда и пламени». По информации инсайдеров, игру должны показать совсем скоро. Скорее бы.

Платформы: Xbox Series / PC

Видео опубликовано на YouTube-канале IGN.

Долгожданный «Сталкер» возвращается! Игру полноценно анонсировали (повторно) ещё в 2018-м, однако до сих пор у нас нет никакой информации о ней. Неизвестно, насколько открытым будет игровой мир, какие в нём будут фракции, какими будут сюжет и геймплей — ничего неизвестно. Но игра точно есть, ведь авторы заключили соглашение с Microsoft о ее временной эксклюзивности на Xbox Series X/S и одновременном релизе в Xbox Game Pass. Поэтому остаётся только ждать.

Halo Infinite

Платформы: Xbox Series / Xbox One / PC

Видео опубликовано на YouTube-канале Halo.

Продолжение главной игры всего бренда Xbox, к сожалению, не появилось на свет одновременно с консолями Series X/S. Разработка затянулась из-за очевидных причин в виде пандемии коронавируса и перехода студии 343 Industries на удалённую работу. Помимо этого, на перенос повлияла и негативная реакция фанатов на дебютный геймплей шутера — он выглядел совсем не как nextgen-игра. Недавно стало известно, что игра появится в продаже не раньше осени 2021 года.

Платформы: PC / PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series

Видео опубликовано на YouTube-канале IGN.

Это же полноценный Far Cry на некстгене. Ubisoft готовит привычный для фанатов серии продукт — шутер в огромном (и чертовски стильном) открытом мире. Главным злодеем стал чокнутый диктатор, который подмял под себя местные порядки. Останавливать его будет Дани Рохас — член местного сопротивления. Авторы обещают самую большую карту в серии, множество средств передвижения (от лошади до танка) и разнообразный набор напарников. Собака тоже будет.

Resident Evil Village

Платформы: PC / PS5 / Xbox Series X

Видео опубликовано на YouTube-канале PlayStation.

После успеха седьмой части Resident Evil Capcom решила не менять игровую формулу и двигаться в том же направлении, с упором на атмосферу страха и вид от первого лица. Однако японцы приняли ещё одно очень важное решение — попытаться объединить в одной игре Resident Evil 4 и Resident Evil 7 — двух, пожалуй, самых любимых в комьюнити игр франшизы. Главный герой Итан окажется в забытой богом деревне, а в качестве противников будут разнообразные монстры и даже оборотни. Экшена, по словам авторов, прибавится, чтобы было примерно как в «четвёрке».