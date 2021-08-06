Релиз новой Battlefield 2042 станет триумфом Electronic Arts или величайшей ложью?

Прямо сейчас пеплом рассыпается выстраданная годами репутация компании Activision Blizzard, которая погрязла в судебных тяжбах, — а новой Silent Hill от Хидэо Кодзимы всё нет и нет. Казалось бы, кто вообще может стать лучиком света для разочарованных и потерявших доверие игроков? Кавалерия пришла откуда не ждали: встречайте, Electronic Arts и их новое детище Battlefield 2042. Не самый очевидный игровой релиз, который рискует стать не только вторым дыханием для всей серии знаменитого на весь мир онлайнового шутера, но и так необходимым инструментом по возврату того самого доверия игрового сообщества.

Посмотрите новое видео с разбором феномена Battlefield 2042. Включайте звук и оцените вместе с нами рекорды, статистику и выводы о рекламной кампании от Electronic Arts.

Дружба начинается с улыбки, театр с вешалки, книга с обложки, а кино с видеоиграми начинаются с интригующих тизеров и ударных трейлеров. Смачная нарезка сочнейших кадров, пара-тройка завораживающих ракурсов, и всё под биты экстравагантного кавера на топовую песню минувших лет, — и вот уже рука сама тянется к кнопке предзаказа! Сегодня разбираем феномен Battlefield 2042, которая станет либо триумфом для Electronic Arts, либо превратится в величайшую ложь из ряда тех, к которым игроки уже привыкли.

Хотим верить, что наш пессимистичный прогноз не сбудется, а вы же попробуйте поделиться с нами предчувствием по поводу Battlefield 2042 прямо в комментариях. Чем она окажется: провалом или ренессансом серии, новой любовью или расходным материалом для утиля без единого шанса на реабилитацию?