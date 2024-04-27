Virtus.pro обыграла Fnatic и избежала вылета из ESL Pro League по CS 2

Российская команда Virtus.pro одержала вторую победу в рамках престижного турнира ESL Pro League Season 19 по Counter-Strike 2.

В сетке последнего шанса «медведи» оказались сильнее европейского ростера Fnatic, взяв реванш за поражение на старте турнира — 16:14 на карте Vertigo, 13:6 на Anubis.

Завтра, 28 апреля, VP предстоит последний матч в групповой стадии. Чтобы пройти в плей-офф, нужно будет побеждать сильнейшего в паре Eternal Fire — SAW. В свою очередь Fnatic покидают турнир, заняв 17–20 место с бонусом в $ 12 тысяч.

Общий призовой фонд ESL Pro League S19 составляет $ 750 тысяч. Победитель, который определится 12 мая, заберёт $ 170 тысяч и получит прямое приглашение на летний топ-турнир IEM Cologne 2024.