В Кисловодске стартовали съёмки фэнтези «Армариус. Тайна Красной планеты»

На этой неделе в Кисловодске стартовали съёмки фэнтезийной картины «Армариус. Тайна Красной планеты». Пресс-служба администрации города даже опубликовала несколько фотографий с площадки.

Главными героями фильма выступят мальчик Тимур и студентка Алиса, а действия леты развернутся на Земле в период СССР. Затем в руки протагонистов попадает волшебная книга Армариус, с помощью которой они могут перемещаться между планетами и в один момент попадают на Марс.

В актёрский состав картины вошли Марк Шошиашвили, Виола Мирошниченко, Эвклид Кюрдзидис, Екатерина Климова, Сергей Никоненко, Юрий Беляев, Ольга Прокофьева и другие. Режиссёром проекта выступил Виктор Козленко.

Сроки и дата премьеры фильма пока не раскрываются.

Фотографии со съёмок

Фото: Пресс-служба администрации Кисловодска

Фото: Пресс-служба администрации Кисловодска